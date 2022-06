"Grazie della nuova proposta, ma non ho intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno". Dietro la risposta che Henrikh Mkhitaryan ha dato ieri alla Roma sulla proposta di rinnovo c'è anche lo zampino di Simone Inzaghi. "Già da tempo ha parlato con Inzaghi che gli ha prospettato la sua volontà di impiegarlo non solo come vice Calhanoglu, ma anche più avanzato, diciamo trequartista in un 3-4-1-2 d’assalto o addirittura come seconda punta - racconta il Corriere dello Sport sulle sue pagine -. A Michi la proposta dell’allenatore che ha sfidato nei derby della Capitale è piaciuta e ha finito per pesare più dell’offerta economica interista che di fatto la Roma aveva pareggiato o forse addirittura superato con i bonus (il secondo anno era garantito solo con il 50% delle presenze)". Importante anche il fattore Champions League che l'Inter, a differenza della Roma, gli ha potuto garantire.