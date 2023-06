La buona notizia di ieri è il recupero definitivo di Mkhitaryan, che ha svolto l’intero allenamento in gruppo. "Da capire, però, se la sua condizione sia tale da metterlo in ballottaggio con Brozovic per una maglia a centrocampo - sottolinea il Corriere dello Sport -. Se non fosse reduce da un infortunio, probabilmente, sarebbe la prima scelta di Inzaghi, come si è capito nei due Euroderby. Ma il precedente dell’anno scorso, quello della finale di Conference con la Roma, consiglia cautela.

Allora, Mkhitaryan accelerò il recupero da un altro problema muscolare, per poi essere costretto al cambio". Verso il recupero anche Correa, che però certamente non sarà titolare.