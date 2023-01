Parentesi mercato sulle pagine del Corriere dello Sport. L'Inter ha preso il terzino destro svedese, classe 2004, Alem Nazirevic, versando circa 200mila euro al Motala Aif: "Lunedì, il giocatore sosterrà le visite mediche, firmerà un quadriennale e si aggregherà alla Primavera - si legge -. Per un giovane che entra nel vivaio nerazzurro, ce n’è un altro che esce. Il 15enne Alessandro Ciardi, trequartista dell’Under 17, ha deciso di non aspettare di compiere i 16 anni e firmare il suo primo contratto con l’Inter, per legarsi immediatamente per le prossime 3 stagioni al Salisburgo".