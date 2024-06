Tutto fatto per Josep Martinez all'Inter: ieri l'accordo con il Genoa è stato definito. Secondo il Corriere dello Sport, stretta di mano per un totale di 15,5 milioni di euro, divisi tra i 13,5 di base fissa e 2 di bonus.

Lo spagnolo è in vacanza, ma probabilmente farà un blitz a Milano per visite e firma entro la prossima settimana. Tutto confermato: operazione senza contropartite dopo l'addio alla possibilità di inserire Oristanio, considerando che i nerazzurri sul trequartista non vogliono rinunciare al controllo.

L'arrivo di Martinez chiude la porta a Bento. Come ricorda il quotidiano romano, l’Inter lo seguiva da più di un anno e con lui aveva già trovato un accordo. L’Athletico Paranaense, però, ha alzato le sue richieste oltre i 20 milioni e così è diventato inevitabile virare sul numero uno spagnolo. Per la soddisfazione di Inzaghi, che l'ha studiato a lungo e dato l'ok totale all'operazione.