Al termine di Empoli-Inter 0-3, gara in cui ha messo a referto due gol e un assist, come evidenziato dal Corriere dello Sport, Romelu Lukaku non ha nascosto la sua voglia di rimanere a Milano anche nella prossima stagione: "Se resterei volentieri all'Inter? Sì, ma ragazzi bisogna fare attenzione su quelle cose perché gli altri... (il Chelsea, ndr) Ora devo dare il massimo per l'Inter e guardare partita per partita", le parole di Big Rom. Che dopo la partita ha regalato la sua maglia ai tifosi nerazzurri dedicando loro anche un post di ringraziamento sui social.