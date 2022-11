Prosegue la rincorsa di Romelu Lukaku dopo le ultime notizie positive arrivate dagli esami svolti per monitorare il flessore infortunato. "Da escludere la sua disponibilità per il debutto del Belgio contro il Canada, mercoledì 23, mentre ci dovrebbe essere margine per vederlo contro il Marocco o, più probabilmente, per il match con la Croazia, terza sfida della prima fase - conferma il Corriere dello Sport -. Nel frattempo potrebbe ricevere la visita del ds nerazzurro Ausilio, che la prossima settimana sarà in Qatar per assistere a qualche partita.