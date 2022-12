"Gli è capitato tre volte, di far male alla squadra che ora sta volando in campionato - ricorda il giornale romano -. Punirla ora, potrebbe valere doppio. Di certo, sarebbe un ottimo biglietto da visita per il nuovo anno. Esattamente come lo era stato nel 2020, anche lì nella prima partita dell’anno solare: nell’occasione, sfatando pure un tabù come la vittoria a Napoli che all’Inter mancava da quasi 23 anni. Stavolta si gioca a San Siro, e Lukaku va in cerca del poker. Ricapitolando: due reti al Napoli quella volta - finì 3-1 - aggiungendoci poi il rigore cruciale nel dicembre successivo, l'1-0 sofferto fu uno dei passi di un filotto tricolore. Il conforto statistico è un'altra sfaccettatura del Lukaku anti-Napoli: mai una sconfitta in campionato, nell’arco di quattro partite. L’unico passaggio a vuoto è stata la semifinale di andata in Coppa Italia, nel febbraio 2020. Adesso lo scenario è diverso: l’Inter insegue, lo stesso fa Big Rom che si è in pratica lasciato indietro due mesi e mezzo di stagione per via dei guai muscolari. E poi c’è un partner ritrovato come Dzeko: i due non giocavano insieme dalla prima giornata di campionato a Lecce. Sono passati quattro mesi e mezzo, con annessi infortuni e inciampi da allora".