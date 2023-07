Allungate le vacanze a Romelu Lukaku per la questione mercato? In realtà, come tutti i giocatori impegnati con le nazionali, anche il belga ha avuto un supplemento di ferie e la data per rivederlo a Londra è quella di lunedì 17. "È chiaro, però, che di qui al prossimo week end si può davvero decidere il suo futuro. Se lo augurano il diretto interessato, ma anche lo stesso Chelsea, che vuole chiudere la pratica, avendo ormai stabilito di non puntare su di lui", sottolinea il Corsport. I Blues avrebbero dato 5 giorni di tempo a lui e a chi lo vuole per chiudere il trasferimento.

E qui il quotidiano romano insiste come fa da giorni: l'accordo con la Juventus sarebbe già cosa fatta, ma tutto dipenderebbe dall'addio di Vlahovic. "Diverso il discorso dell’Inter. Che, in attacco, ha un vuoto da colmare e che vuole riempirlo a tutti i costi con il gigante belga - si legge -. In viale Liberazione sono convinti che sia anche il massimo desiderio di Lukaku e che non ci siano stati tradimenti o tentennamenti da parte sua. Così, forti di quella preferenza, stanno affilando le armi per un nuovo assalto al Chelsea. La disponibilità nerazzurra, che non prevederebbe aumenti, è di 30 milioni di euro per l’acquisto del cartellino di Big Rom – con formula da definire –, a cui aggiungerne almeno altri 5 come bonus legati soprattutto alle vittorie della squadra". E ci sarebbe anche un'idea PSG.