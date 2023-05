Lukaku titolare oggi e Dzeko con la Fiorentina: tutto sembra già scritto. Ma Romelu prova a far cambiare idea a Inzaghi, soprattutto in vista della finale di Champions League. "C’è margine di tempo (e più chance a disposizione) per prendersi un posto in attacco a Istanbul nella finale contro il City, dove a livello tattico il match sarà diametralmente opposto e le occasioni potrebbero nascere soprattutto dagli strappi estemporanei e dai contropiedi - spiega il Corriere dello Sport -.

Di certo la cinica potenza del belga può tornare utile in qualsiasi frangente, anche alla luce della doppia veste ritrovata in zona gol tra 7 reti e 5 assist collezionati negli ultimi due mesi in tutte le competizioni. In ballo c’è anche una questione d’orgoglio, visto che in palio ci sono ancora due trofei, ma in quello che l’Inter ha già conquistato (la Supercoppa italiana) il belga è rimasto in panchina per 90’". Ma, di fatto, era ancora infortunato.