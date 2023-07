Il Corriere dello Sport, a supporto della tesi Lukaku-Juve, oggi propone anche le quote dei bookmaker per il trasferimento del belga a Torino. "Ci sono ancora i nerazzurri davanti a tutti, a 1,25 sia su Planetwin365 che Newgioco, ma negli ultimi giorni si è registrato uno scatto deciso della Juventus, che ha visto scendere da 10 a 5,50 la quota del possibile colpo ai danni degli storici rivali - si legge -. Sale leggermente, a 6, la permanenza con i Blues del nuovo corso Pochettino, mentre vale 10 volte la posta l’approdo di Big Rom al Milan, in quello che potrebbe essere l’ennesimo derby di mercato dopo quelli di Thuram e Frattesi".