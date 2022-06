Lukaku vuole tornare a ogni costo a Milano e sta facendo di tutto affinché questa operazioni si realizzi. "Inzaghi aveva già compreso su che tipo di giocatore potesse contare. E la delusione di “perderlo” è pari adesso all’eccitazione di poterlo ritrovare e di inserirlo in un impianto che ha già dimostrato di poter funzionare al meglio", spiega il Corsport , che sottolinea l'enorme feeling tra il belga e Lautaro.

Quelli di Lukaku e Dybala sono i nomi caldi per il mercato dell'Inter, intenzionata a potenziare l'attacco. Lukaku o Dybala o Lukaku e Dybala? Il Corriere dello Sport non esclude nulla, neppure l'arrivo di entrambi alla corte di Inzaghi .

Ma anche Dybala vuole l'Inter e aggiungerebbe all'attacco tanta fantasia e nuove soluzioni. "L’Inter gli regalerebbe il ruolo e la fiducia per tornare a farlo con continuità. Contando anche sulla sua voglia di rivincita nei confronti di Madama, che ha scelto di mollarlo", sottolinea il quotidiano romano.

E se arrivassero entrambi a Milano? "Ad oggi è solo una suggestione, ma non è comunque uno scenario del tutto impossibile - scrive il Corsport -. Innanzitutto perché l’Inter ha tutte le intenzioni di tenere entrambi i fronti aperti. Insomma, si andrà fino in fondo e poi, eventualmente, si farà una scelta. Solo che occorre anche fare i conti con la realtà: al di là di Sanchez, uno tra Dzeko, Lautaro e Correa dovrebbe partire. E, tenuto conto delle condizioni di mercato, tutto lascia credere che finirebbe per essere il Toro".