Tra i giocatori dell'Inter che potrebbero partecipare al Mondiale c'è anche Romelu Lukaku, finito nella lista dei convocati del Belgio ma ancora in dubbio. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, Big Rom è "in bilico tra una partecipazione al Mondiale e la rinuncia forzata. Il ct Martinez, del resto, è stato chiaro: serve che il giocatore sia pronto entro la fine del girone (in chiusura c’è il prevedibile “spareggio” per il primo posto con la Croazia di Brozovic) per non occupare un posto inutilmente nella spedizione in Qatar. In queste ore, dalla nazionale belga cercheranno di definire meglio la situazione di Lukaku - con ulteriori esami - che nel frattempo è stato inserito nell’elenco dei 26".