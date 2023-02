Anche il Corriere dello Sport parla di possibile ritorno dal 1' della coppia d'attacco Lukaku-Lautaro. L'impiego da titolare del belga, però, può non essere l'unica grande novità di formazione per la sfida con la Sampdoria. Perché quelle in corso "sono settimane di collaudo anche per Brozovic, che dovrebbe giocare dall’inizio - in quel caso, con la fascia da capitano al braccio - a Marassi. Al netto dello stop di Correa, Inzaghi vuole avere tutti al meglio per il 22 febbraio.