In attesa della rifinitura di oggi prima della partenza per Lecce, il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare la probabile formazione dell'Inter per l'appuntamento del Via del Mare. Con De Vrij confermato, la difesa dovrebbe essere completata da Bisseck e Carlos Augusto (turno di riposo per Pavard e Bastoni). Qualche cambio anche a centrocampo, dove sono pronti a tornare titolari sia Frattesi per Barella sia Asllani per Calhanoglu. In attacco c'è invece un dubbio da sciogliere: al fianco di Lautaro ci sarà uno tra Arnautovic e Sanchez.