"Allora le immagini per annullare il gol c’erano. L’Inter ne era già sicura caldo, come testimoniato dalle dichiarazioni di fuoco di Inzaghi. Poi, i filmati diffusi in serata da “Pressing” non ha fatto altro che rafforzare la convinzione. Anzi, i falli di mani punibili erano addirittura due. E se anche, nel caso del primo, quello di Rabiot, poteva mancare l’assoluta certezza del contatto, sul secondo, quello di Vlahovic - in realtà il terzo in generale perché in mezzo ce n’è stato un altro non punibile sempre del serbo -, il video, secondo il giudizio nerazzurro, è inequivocabile". La polemica continua come rilancia anche il Corriere dello Sport: l'Inter non ci sta, le immagini c'erano e il gol di Kostic andava annullato.