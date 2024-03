"La Lazio si farà valere nelle sedi preposte. Certi episodi si ripetono da diverso tempo. Vedremo di farci valere con altre istituzioni". Erano state queste le prime parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo il discutibile arbitraggio di Di Bello nella sconfitta contro il Milan.

Come racconta oggi il Corriere dello Sport, infatti, il numero uno biancoceleste è pronto a rivolgersi a Coni, Figc, Ministero dello Sport, ma anche "Governo, interrogazioni parlamentari, finanche la magistratura se riterrà di poterlo fare, vincoli di giustizia permettendo, c’è l’ostacolo clausola compromissoria - si legge -. Ma potrebbe essere 'aggirata' presentando una denuncia contro ignoti". Ieri Lotito si sarebbe confrontato anche con l'avvocato Gentile per provare a capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita per errore tecnico, legato al mancato rigore su Castellanos. Condizioni che però non ci sono.