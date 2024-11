Ritrovata una certa regolarità in trasferta, grazie ai gol messi a segno a Roma ed Empoli, stasera Lautaro Martinez è chiamato ad abbattere un tabù casalingo che dura da 249 giorni. L'ultima rete segnata a San Siro del Toro, infatti, risale al 28 febbraio, in un'Inter-Atalanta terminato 4-0. Con il Venezia, davanti al suo pubblico, l'occasione è troppa ghiotta per non sbloccarsi: come evidenzia il Corriere dello Sport, i lagunari hanno la peggior difesa della Serie A in trasferta, avendo già subito ben tredici reti, di cui quattro nella precedente partita al Meazza contro il Milan.

