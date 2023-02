"Altro che Toro, è diventato un cannibale del gol". Anche il Corriere dello Sport esalta il momento di Lautaro Martinez, match-winner del derby e, in generale, in totale stato di grazia in questo 2023. "L’effetto Qatar ha trasformato Lautaro, l’unico al mondo rigenerato (o moltiplicato) dal Mondiale. Simone Inzaghi e lo staff dell’Inter temevano il contrario. Esisteva il rischio “pancia piena” o, ancora peggio, un possibile calo di motivazioni provocato dalla panchina a cui lo avevano costretto il ct Scaloni e il sorpasso di Julian Alvarez, eletto in corsa scudiero di Messi.