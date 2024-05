"A fare da sfondo ci saranno le luci del tramonto sull’ennesima domenica di festa e i seggiolini di San Siro pieni fino all’orlo per il momento tanto atteso. Sarà in quegli istanti che capitan Lautaro alzerà al cielo la coppa riservata ai campioni d’Italia, salutando nel migliore dei modi il proprio pubblico all’ultima gara casalinga della stagione". Così il Corriere dello Sport dipinge, su Inter-Lazio in arrivo, un tocco di romanticismo che smussa la spigolosa questione societaria. Toccherà proprio al capitano, che proprio a San Siro lo scorso 19 agosto scorso "aveva impiegato appena otto minuti ad aprire la cavalcata dell’Inter con un gol dei suoi contro il Monza", alzare il Tricolore. Proprio lui fino a questo momento ha messo a segno 24 reti stagionali in Serie A, "regalandosi la possibilità di festeggiare scudetto e titolo di capocannoniere nella stessa annata come era successo in passato a Meazza, Mazzola, Boninsegna, Serena e Ibrahimovic". Per l'argentino oggi sarà la seconda coppa che alzerà al cielo, dopo la Supercoppa a Riad a gennaio, primissimo titolo sollevato da capitano. "Ma in tutto sono già diventati 7 i trofei vinti con la maglia interista - ricorda il quotidiano romano -: 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Il bottino, insomma, comincia ad essere copioso".



"Il grande sogno adesso si chiama Champions League" come ha ammesso lo stesso Lauti più volte e a quasi un anno dalle lacrime di Istanbul, dove la Coppa l'ha vista, annusata, sfiorata ma non conquistata, il capitano ha "sul tavolo un altro trofeo da poter inseguire, quello del nuovo Mondiale per Club targato Fifa". I numeri collezionati con Inter e Argentina fanno del Toro un indispensabile pedina di cui né a Milano, né in terra natia vogliono e possono fare a meno e sebbene il centravanti di Bahia Blanca sia prossimo ai 27 anni, "il biglietto da visita è già piuttosto invitante per cominciare a entrare nella fase clou della carriera: dal primo scudetto con l’Inter al secondo del 22 aprile scorso sono passati 1086 giorni: in media Lautaro ha vinto una coppa ogni 108 giorni negli ultimi tre anni. In estate sarà negli Stati Uniti per la Coppa America. E quindi tra poche settimane la lista potrebbe allungarsi ancora".