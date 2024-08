Secondo il Corriere dello Sport, considerando Taremi e Arnautovic ai box, a oggi è Correa il candidato numero uno per affiancare Thuram in attacco contro il Genoa. Lautaro, infatti, è appena tornato e non avrà i 90 minuti nelle gambe.

I risultati dei test fisici svolti dal capitano nerazzurro sono ottimi e domenica a Londra contro il Chelsea troverà i primi minuti in campo - spiega il quotidiano romano -, ma poi le partite vere sono un'altra cosa e non bisogna forzare, soprattutto all'alba di una stagione così lunga. Il capitano è tornato in Italia tre giorni fa, anticipando visti i problemi in attacco. Ora è chiamato a essere subito decisivo: l'Inter ha bisogno dei suoi gol fin da Genova.