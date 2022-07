La LuLa è tornata e anche il Corriere dello Sport concede un focus alla ritrovata coppia Lukaku-Lautaro, che si sono riabbracciati ieri ad Appiano Gentile a 11 mesi di distanza dall'ultima volta. I due "sono arrivati a pochi minuti di distanza e poi si sono ritrovati negli spogliatoi: un abbraccio forte, intenso, sentito - racconta il giornale romano -. E poi, assieme a Correa (l’altro “rientrante”), e Lazaro (look completamente rasato) è stato il momento dei test atletici. Dai quali è emerso che in vacanza in Sardegna il bomber belga ha lavorato bene", anche se non è ancora in forma campionato. Per il ritorno a casa di Big Rom c’era pure la dirigenza al completo.