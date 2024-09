Lautaro Martinez ancora a zero gol: un dato che impressione se si pensa che l'argentino è stato il dominatore assoluto del passato campionato. come scrive oggi il Corriere dello Sport, però, le attenuanti per il Toro sono importanti e pure evidenti, tra vacanze tagliate, voli transoceanici e piccoli problemi fisici. Ma il dato clamoroso di 2 gol negli ultimi 212 giorni di Inter rimane e va cancellato.

Finora, con Inzaghi in panchina, Lautaro era sempre partito forte. E allora queste prime gare senza reti sono un qualcosa di insolito. Ma è chiaro che il fatto di non essersi mai fermato - tra Inter e Argentina - ha inciso e non poco. Fisiologico - secondo il quotidiano romano - pensare ad un Lautaro un po' stanco ed appannato in questo periodo e che sia proprio questa modalità stacanov che lo sta rendendo meno prolifico sotto porta. Non è da escludere che Inzaghi possa farlo riposare nel match di domani a Udine, preferendo la coppia Thuram-Taremi dal primo minuto.