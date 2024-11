Il Corriere dello Sport celebra le prodezze di Lautaro in nazionale, ma ricorda anche come l'inizio della stagione attuale si sia portato dietro la stanchezza accumulata.

Proprio in funzione di questo fattore, Inzaghi dovrà obbligatoriamente gestire l'impiego del suo capitano, in campo oltre 170 minuti con la Seleccion tra Paraguay e Peru. Verona, Lipsia e Fiorentina: il capitano avrà un confronto con il tecnico proprio per decidere il da farsi già a partire dal Bentegodi. Di certo - sottolinea il quotidiano romano - Lautaro non vuole fermarsi proprio adesso, come dichiarato dopo l’ultimo capolavoro alla Bombonera: "Il 2024 è stato spettacolare in termini di rendimento, gol e partite giocate. Allo stesso tempo, però, fa parte della mia carriera cercare sempre di migliorare".