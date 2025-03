Lautaro trascina l'Inter. E dove sta la novità? Il Toro è leader indiscusso di questo gruppo: faccia e cuore di una squadra che, nonostante le difficoltà, resta dentro tutti gli obiettivi stagionali.

Ieri con il Monza un gol cancellato, un altro procurato: l'argentino resta fondamentale. E non è la prima volta che capita in questo campionato, basti pensare al successo sul Genoa o a quello sul Venezia.

Lo conferma il Corsport: "Il Toro sblocca ma c’è un tocco malandrino con la mano che non sfugge. Quindi tutto in stand-by, ma non certo la voglia che ha sempre addosso Lautaro. Anche dentro un primo tempo fatto di ripiegamenti difensivi, le storture di uno 0-2 vanno rimesse a posto. E lui strappa applausi convinti dal popolo di San Siro. Per una storia a lieto fine, dove l’Inter scherza con il fuoco eppure ottiene il massimo. Il capitano interista diventa l’eroe, anche stavolta. Ingrediente-base, la sua enorme forza d’urto nel sentirsi bomber in servizio permanente effettivo. Il suo sesto gol in carriera al Monza (poi ufficialmente autogol, ndr) vale oro, l’Inter vola sulle ali del proprio leader".