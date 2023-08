Marcus Thuram e Marko Arnautovic si giocano un posto in attacco al fianco dell'intoccabile Lautaro Martinez. Anche il Corriere dello Sport individua il ballottaggio in avanti per Cagliari-Inter, posticipo della seconda giornata di campionato in programma lunedì sera. L'impressione, però, è che Thuram sia favorito per giocare dal 1'.