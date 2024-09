Anche il Corriere dello Sport punta il dito sulla condizione fisica lontana dal top per quanto riguarda l'Inter. Si spiega così questa continua altalena di prestazioni che sta condizionando l'avvio di stagione dei campioni d'Italia.

In particolare, manca brillantezza in alcuni senatori, cardini della squadra di Inzaghi. Il caso più eclatante è Lautaro, ma in grave ritardo ci sono anche Mkhitaryan, Pavard e Calhanoglu. Per motivi diversi, nessuno di loro al momento ha una forma fisica ottimale e tutta la squadra ne risente. Lautaro è stato spremuto anche in estate così come Calhanoglu, entrambi peraltro anche frenati da piccoli acciacchi. Pavard ha pagato un Europeo sempre in panchina, mentre per Mkhitaryan pesa la carta d'identità dopo essere stato il migliore nelle amichevoli.