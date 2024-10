Lautaro decisivo a Roma, eppure - come sottolinea il Corriere dello Sport - fino alla sua prodezza era stata una gara faticosa. L'argentino era sembrato pesante sulle gambe: del resto, un viaggio di 14 ore per attraversare il mondo, inevitabilmente, qualche scoria la lascia. Bello l'appoggio a Thuram per il tiro del francese parato da Svilar e poco altro.

Poi, nella ripresa, ecco la zampata del campione: 133° centro in maglia nerazzurra, raggiunto Nyers come miglior goleador straniero della storia interista, nonché al settimo posto assoluto. Finora per lui una stagione in salita. Per il CdS, colpa di un’estate dispendiosa, ma vincente, con un’altra Copa America finita nel suo palmares personale, con annesso titolo di capocannoniere. Ora si spera nella svolta.