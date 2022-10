Oggi Lautaro si sottoporrà agli esami nella vigilia di Champions soltanto se dovesse accusare altri fastidi. Diversamente, dovrà prendersi carico di un attacco già orfano di Lukaku . Lo scrive anche il Corriere dello Sport , che dunque conferma quanto filtrava ieri: per ora l'affaticamento muscolare del Toro è sotto controllo, ma l'allarme non è cessato definitivamente.

"Rinunciare a Lautaro significherebbe perdere l’attacco titolare in una partita che l’Inter non può sbagliare. Rimanendo soltanto con Dzeko e un Correa evanescente oltre che senza gol da oltre un mese - si legge -. Dopo gli stop pesanti di Lukaku e Brozovic, non è proprio il caso di privarsi del titolarissimo Lautaro. L'attaccante belga rischia seriamente di saltare anche il Sassuolo sabato".

Ma i dubbi di formazione non finiscono qui. Ballottaggi aperti a sinistra (Gosens-Dimarco), a destra (Darmian-Dumfries), in median (Mkhitaryan insidia Asllani e Calhanoglu) e in porta (Onana-Handanovic). Intanto Carboni ora è convocabile anche per la Champions.