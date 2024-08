Lautaro c'è. Come conferma anche il Corriere dello Sport, ieri il capitano è tornato ad allenarsi con i compagni e ha messo alle spalle l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare il Lecce. E non si esclude una maglia da titolare domani contro l'Atalanta.

A oggi il favorito per completare l'attacco con Thuram resta Taremi, ma nelle prossime ore potrebbe avvenire il sorpasso del Toro. Dipenderà anche dalla rifinitura di oggi, che Lautaro svolgerà per intero con la squadra. E Inzaghi dovrà avere la certezza di non correre alcun rischio. Anche perché, dopo l'Atalanta, c'è l'Argentina che aspetta di nuovo il capitano nerazzurro, tornato in Italia poco più di tre settimane fa e ha comunque un'autonomia ridotta.