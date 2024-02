Ne è passato di tempo da quel 29 settembre 2018, giorno del primo gol di Lautaro in maglia nerazzurra: inzuccata su cross di Dalbert e porta del Cagliari abbattuta. Finora - come ricorda il Corsport - sono 99 i gol in Serie A dell'argentino in 195 partite: ne manca uno per arrivare a 100.

E se in campionato sta letteralmente volando, confermando la crescita rispetto agli anni passati, in Europa, invece, il miglior bottino stagionale in una campagna europea rimane quello dei cinque gol nella fase a gironi di Champions nella stagione 2019/20. Nelle sfide da dentro o fuori, invece, si ricordano i due centri della passata stagione (contro Benfica e Milan al ritorno tra quarto e semifinale), quello amaro ad Anfield contro il Liverpool di due anni fa e la doppietta ai danni dello Shakhtar in Europa League nella semifinale secca.