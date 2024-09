Dopo lo svelamento della lista dei trenta finalisti al Pallone d'Oro 2024, in Argentina, ovviamente, sono partiti gli endorsement per la vittoria di Lautaro Martinez. Che, da par suo, ha spiegato che la sua nomination non è per nulla casuale: "Ho lavorato molto duramente per arrivare a questo livello. Vista la stagione che ho fatto, merito di essere in corsa. È il secondo anno di fila che arrivo alla fase finale e ritengo di avere le carte in regola per starci", le parole del Toro a TNT Sport. A margine di un'altra partita in cui è riuscito a rendersi decisivo per la Seleccion, pur senza segnare. Poco male, l'attaccante dell'Inter arriva da un titolo di capocannoniere nella Copa America rivinta dai campioni del mondo, uno status che - fa notare il Corriere dello Sport - ha alzato le sue quotazioni a livello tecnico e tattico nel gruppo del ct Lionel Scaloni.