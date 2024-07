Anche il Corriere dello Sport mette in evidenza la grande Coppa America fin qui giocata da Lautaro, trascinatore dell'Argentina con gol a ripetizione.

Come si legge sul quotidiano romano, dopo le vacanze, l'argentino tornerà a Milano con l'obiettivo di imporsi anche nella nuova Champions League, considerando che quello di essere protagonista nella massima competizione europea per club è l'ultimo gradino che il Toro deve salire per completare la crescita.

È diventato spietato in Italia, lo è diventato anche con la maglia dell’Argentina e adesso le possibilità dell’Inter di puntare al trofeo europeo più ambito passano inevitabilmente dalla sua vena realizzativa in campo continentale, sottolinea il CdS.