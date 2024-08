Ieri e oggi lavoro personalizzato per Lautaro. Se anche domani non sarà in gruppo, allora la sua assenza contro l'Atalanta diventerebbe praticamente certa, almeno dall'inizio. Da capire se prevarrà la cautela (come sembra) oppure no.

Secondo il Corriere dello Sport, insomma, pare da escludere la sua presenza da titolare contro i bergamaschi. E allora ancora spazio a Taremi e Thuram. Buone notizie, invece, da De Vrij, che ieri ha ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e che oggi dovrebbe allenarsi a pieno ritmo.

Per quanto riguarda le scelte dell’undici titolare bisognerà aspettare la rifinitura di giovedì. Possibili alcuni cambi: Dumfries e Frattesi scalpitano e sperano di rubare il posto a Darmian e Mkhitaryan.