Quella di questa sera sarà una Roma "da doppio modulo tattico". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando che la squadra di Juric dovrebbe partire con il 3-4-2-1 che all’occorrenza potrà trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda dello spostamento di Angeliño e Zalewski. Il primo dovrebbe agire come terzo di difesa, mentre il polacco partirà sulla fascia sinistra. Anche per il giornale romano, dunque, Hermoso andrà in panchina.