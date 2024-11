L'Argentina ha perso in Paraguay, ma comanda sempre il girone sudamericano di qualificazioni ai Mondiali ed è arrivato l'ennesimo gol in maglia Albiceleste di Lautaro Martinez, che nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della nazionale è dietro solo a Messi, Batistuta, Agüero, Crespo e Maradona.

Il Toro, però, in questa stagione sta faticando, soprattutto nell'Inter. Certo, in campionato i numeri non sono disastrosi: cinque gol e tre assist in undici partite. Ma - come sottolinea il Corriere dello Sport - la differenza abissale si nota rapportando questi numeri a quelli raggiunti nello stesso periodo del 2023 quando, a questo punto della stagione, il capitano nerazzurro aveva messo a segno quattordici reti, ben otto in più rispetto ad oggi.

Il Corsport si chiede: a cosa si deve questa importante differenza di rendimento tra club e nazionale? "Non semplice dare una risposta univoca. Certamente, le difese italiane sono molto più organizzate rispetto a quelle che l'Argentina trova di fronte in America, ma non si tratta di un mero discorso di valori tecnici", assicura il giornale. La variazione sarebbe anche tattica: nella passata stagione, per esempio, era più Thuram che girava attorno a Lautaro nel duo d'attacco dell'Inter. E poi c'è il discorso fisico: di fatto, Lautaro non si è mai fermato, se non per un paio di settimane scarse in estate.