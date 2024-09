Troppi gol incassati e anche simili tra loro. Il Corriere dello Sport evidenzia le 5 reti subite finora dall'Inter che sinistramente si somigliano tra loro: in comune hanno un traversone proveniente dalla trequarti dal lato sinistro nerazzurro.

È cominciata con il Genoa, con quella punizione che ha messo in crisi Sommer e poi con il tocco di braccio di Bisseck ad intercettare un cross lungo. È proseguita con il Monza, quando Pavard si è fatto saltare in testa da Mota Carvalho. Quindi il derby, con Gabbia che ha bruciato Frattesi per impattare il piazzato di Reijnders. E, infine, a Udine, ancora Bisseck era troppo distante rispetto a Kabasele.

Inzaghi - come scrive il quotidiano romano - sa bene che c'è qualcosa da registrare meglio nell'impianto difensivo dei campioni d'Italia. E così le lezioni di ripasso ad Appiano Gentile sono già partite. La convinzione è che con una forma migliore certi meccanismi tornino ad assestarsi come l'anno passato. Il riferimento, in tal senso, è il match di Manchester contro il City di Guardiola.