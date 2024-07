I due svincolati dell'Inter, Alexis Sanchez e Stefano Sensi, possono continuare la loro carriera in Italia. Al momento il Marsiglia non affonda per il cileno e l'Udinese spera nel ritorno, mentre sul centrocampista è da segnalare l'interesse del Monza ma non solo: il giocatore ha avuto contatti anche con il Como, ma senza trovare un accordo sul contratto. Questo quanto si legge oggi sulle pagine del Corriere dello Sport.