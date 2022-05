Fin da oggi lo stadio Olimpico di Roma inizierà ad essere preparato per la finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì tra Inter e Juventus. Tre giorni di lavoro per allestire alla perfezione l'impianto capitolino, scenario dell'ultimo atto del trofeo nazionale. "Dallo scoppio del Covid in poi sarà la prima finale che si disputerà senza restrizioni di pubblico sul suolo italiano - sottolinea il Corriere dello Sport -. I primi lavori alle sale ospitalità, allestite con i loghi della Lega Serie A, della Coppa Italia e degli sponsor. Da domani inizieranno le prove della cerimonia di premiazione e del pre gara, mentre martedì è previsto il controllo del manto erboso, "tutelato" dopo la semifinale di giovedì di Conference League e Lazio-Samp di ieri". L'indicazione infatti è quella di non far effettuare le rifiniture sul terreno dello stadio romano a Juventus e Inter, che quindi martedì si alleneranno nei rispettivi centri sportivi.