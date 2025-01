Il Corriere dello Sport non chiude la pista Biraghi per l'Inter, che però mantiene Zalewski come priorità per sostituire Buchanan.

Come spiega oggi il quotidiano romano, il polacco è il preferito per età e duttilità (giocando sia a sinistra sia a destra), ma per chiudere il prestito servirà prima che rinnovi con la Roma visto che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e i nerazzurri non hanno intenzione di avanzare un'offerta per un acquisto a titolo definitivo.

Però il club giallorosso fa resistenza: aveva un accordo per la cessione immediata a titolo definitivo al Marsiglia, con la possibilità di incassare 6-7 milioni, bonus compresi, e invece si è trovata di fronte al muro di Zalewski, che vuole solo l’Inter. Di qui i dubbi della società capitolina di prolungare ancora il rapporto.

L'Inter è comunque convinta di Zalewski e l'idea è quella di portarlo comunque a Milano: se non sarà subito, sarà a parametro zero a fine stagione. E l'esterno polacco ricambia.