Continua il lavoro dell'Inter per quanto riguarda il mercato, tanto in entrata (mancano due pedine) quanto in uscita (tanti gli esuberi da piazzare).

Come conferma il Corriere dello Sport, oggi è il giorno di Valentin Carboni, che sbarcherà a Marsiglia nel primo pomeriggio per iniziare la sua nuova avventura in terra francese (prestito oneroso con diritto di riscatto). L'Inter manterrà il controllo sul cartellino del giocatore sulla base di un’opzione di controriscatto di quasi 40 milioni.

E presto potrebbe sbloccarsi anche la situazione di Radu: su di lui c’è il Nantes, la scadenza nel 2025 impone una cessioen a titolo definitivo.