"Scudetto e Champions? In spogliatoio se ne parla sempre. I compagni sanno dal primo momento in cui sono entrati nel club che la mentalità è quella di vincere". Queste le dichiarazioni di Lautaro direttamente dalla premiazione del Gran Galà del Calcio.

Ma è inequivocabile che la stagione dell'argentino, fin qui, sia stata deludente a prescindere dai numeri comunque non pessimi. Il Corriere dello Sport conferma la sensazione: per mantenere e se possibile aumentare questo ritmo di squadra, servirà il miglior Lautaro che, fino ad oggi, non si è ancora visto. "So che sono un po’ in difficoltà, un po’ in ritardo, devo lavorare di più, ma l'importante è che l'Inter stia vincendo", ha ammesso il Toro.

Un numero su tutti: a questo punto della stagione. Lautaro aveva già messo a segno 15 reti, mentre, nell'annata in corso, è fermo a 6. La differenza è importante.