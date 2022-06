La Primavera di Chivu ha conquistato il decimo scudetto e così il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza del settore giovanile per il club, anche a livello di mercato. "Il vivaio nerazzurro si è confermato una miniera di talento oltre che un pozzo da cui attingere soldi utili per il bilancio - si legge -. Senza andare troppo indietro nel tempo e scomodare Balotelli, da lì sono usciti Pinamonti, Bonazzoli, Dimarco, Vanheusden, Radu, Zappa, Di Gregorio, Esposito, Pirola, Agoume, Oristanio, Stankovic e tanti altri. Più Satriano che il vice ds Baccin ha pescato in Uruguay e che ora vale 10 volte quanto è stato pagato. Tutti giocatori cresciuto in una cantera curata dal responsabile Roberto Samaden, a quota 25 titoli vinti dal 2010 a oggi. Il ds Ausilio, che è partito proprio come segretario del settore giovanile, supervisiona l'attività, ma pure l'ad Marotta ha messo la sua impronta indelebile sulla crescita del vivaio. Come? Ristrutturando una struttura, Villa Clerici, dove vivono e studiano i ragazzi".