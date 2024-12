L'emergenza in difesa c'è ancora, ma la buona notizia è il recupero di De Vrij che oggi sarà titolare in Cagliari-Inter con ai suoi lati Bisseck e Bastoni. Lo conferma il Corriere dello Sport, aggiungendo che Darmian (che ieri pomeriggio non è partito con i compagni per la Sardegna) sarà arruolabile per la Supercoppa, dove dovrebbero esserci anche Acerbi e Pavard. L'unico cambiamento rispetto al match vinto contro il Como dovrebbe riguardare Carlos Augusto, con Bastoni favorito per iniziare dal 1' a sinistra nei tre di difesa. Per il resto, solo conferme.