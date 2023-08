Da quando è sbarcato in Italia, Lautaro Martinez ha punito il Cagliari già 8 volte. E contro i sardi è arrivato anche il primo gol in Serie A. Numeri e precedenti che fanno sperare l'Inter, pronta ad affidarsi ancora al suo capitano dopo la doppietta rifilata al Monza nella prima giornata di campionato.

Quella rossoblu è la vittima preferita del Toro, in base al numero di partite giocate. "Otto reti in altrettante sfide, lo stesso numero di gol l’ha rifilato anche al Milan giocando però 14 match contro i rossoneri - ricorda il Corriere dello Sport -. A far lievitare il bilancio contro i sardi è stata la stagione 2021/2022, quando piazzò due doppiette mortifere tra andata e ritorno. Come successo contro il Monza, stasera al suo fianco dal primo minuto ci sarà ancora Thuram per affinare l’intesa e lasciare un segno assieme, con Arnautovic pronto a subentrare a gara in corso". L'altro ballottaggio, quello tra Mkhitaryan e Frattesi, è invece vinto dall'armeno.