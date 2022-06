Per quanto riguarda Big Rom, tra domani e martedì è previsto il nuovo e forse decisivo summit con il Chelsea per arrivare a dama. Si può chiudere con un prestito oneroso sui 10 milioni. L'avvocato Ledure è al lavoro per sancire l'accordo entro il 30 giugno in modo da favorire i nerazzurri sotto l'aspetto dei vantaggi derivanti dal Decreto Crescita. Al contempo, Inzaghi non intende concedere Dumfries agli inglesi, che lo hanno richiesto parallelamente alla trattativa per il belga.

"Quanto a Dybala, la trattativa è stata messa in stand by. C'è differenza tra domanda e offerta, ma niente di impossibile da colmare - si legge -. Prima però bisogna sistemare la vicenda Lukaku, trovare l'intesa per la buonuscita con Sanchez e individuare un club disposto a rilevare il contratto di Dzeko o ad acquistare Correa. La strada comunque sembra tracciata e lo ha fatto intuire anche il derby di tennis tutto argentino tra Dybala e Correa andato in scena a Miami e vinto dalla Joya".