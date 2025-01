Un dato che fa impressione: l'Inter ha già messo a segno 51 reti in campionato dopo appena 20 giornate. Per un bottino superiore occorre andare indietro fino addirittura al campionato 1959/60, quando la Juventus toccò quota 57. Il Corsport sottolinea: "Ma è ancora più significativo che, da allora, oltre a quest’anno, quei 51 gol sono stati raggiunti soltanto in altre due occasioni. E guarda caso da squadre guidate da Inzaghi: la Lazio nel torneo 2017/18 e l’Inter nel 2021/22. Insomma, non c’è nulla di casuale. Il dato dimostra che il tecnico piacentino sa come costruire un impianto di gioco in grado di fare (tanto) male agli avversari", si legge.

Ma non è una sorpresa. Negli ultimi tre anni e mezzo, l'attacco dell'Inter comanda in Italia con 295 gol e solo l'Atalanta prova a stare al passo anche se a molta distanza (249). La truppa di Inzaghi, tra le big della Serie A, considerando sempre lo stesso arco temporale, è anche l’unica a superare la media di 2 gol a partita: 2,2 per la precisione. L’Atalanta, appunto, segue a 1,84. Con il Napoli che completa il podio a quota 1,79. E adesso che è tornato pure Lautaro...