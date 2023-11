L'Inter vuole sfatare un (quasi) tabù. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri mettono nel mirino la Juventus in vista del match di domenica a Torino. L'Allianz Stadium, infatti, non è stato uno stadio che ha portato grande fortuna agli interisti: finora, 2 successi in 15 trasferte. Ma proprio l'Inter fu la prima squadra a violare il nuovo impianto juventino con l'ormai famigerato 3-1 del novembre 2012. L'altro successo, invece, è targato proprio Inzaghi: aprile 2022, a decidere fu un rigore di Calhanoglu.

Vincere a Torino per sfatare il (quasi) tabù e, soprattutto, per spiccare il volo in classifica.