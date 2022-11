Dopo il successo esterno di Bergamo, secondo il Corriere dello Sport , l'Inter è ancora viva in chiave scudetto , obiettivo sul quale può continuare a farci un pensierino, pur senza dichiararlo chiaramente. "Al di là delle parole, bisogna fare i fatti", ha tagliato corto Simone Inzaghi. Evitando di esporsi sull'argomento perché la candidatura della sua squadra diventerà credibile solo se il Napoli, finora quasi perfetto, comincerà a lasciare qualche punto per strada.

"La squadra nerazzurra i suoi errori li ha già commessi. Ma se anche avesse tenuto lo stesso ritmo dello scorso anno nelle prime 15 giornate, il distacco dal Napoli sarebbe stato comunque di 7 lunghezze", fa notare il quotidiano romano. Citando altre parole del tecnico: "Abbiamo raccolto 4 punti in meno, con lo stesso numero di vittorie, ma con più gol subìti. a differenza sono i pareggi, invece delle sconfitte. Nelle ultime 7 giornate, però, abbiamo vinto 6 volte. Puntiamo sempre al successo ogni volta che andiamo in campo, ma nessuno poteva immaginare che il Napoli tenesse un ritmo del genere. Dobbiamo migliorarci ulteriormente e lavorare su noi stessi in vista della seconda parte della stagione".