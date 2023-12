L'Inter risponde alla Juve e batte il Lecce, restando a +4 in vetta alla classifica. Successo fondamentale e prezioso dopo l'eliminazione cocente dalla Coppa Italia e in piena emergenza infortuni, sottolinea il Corriere dello Sport.

Infatti non si è vista la solita brillantezza, tra le fatiche di coppa e qualche assenza pesante (Lautaro su tutti): "Ha costruito, ma non è stata padrona", si legge sul quotidiano romano. E per alcuni tratti è andata anche in sofferenza, ma ha saputo soffrire, collezionando il 12esimo clean-sheet del campionato in 17 giornate.

Arnautovic si è sbloccato con l'assist per Barella? Secondo il CdS, la risposta arriverà in casa del Genoa.