Domani contro la Lazio c’è tutta l’intenzione di puntare su Romelu Lukaku dal primo minuto. Lo sostiene con sicurezza il Corriere dello Sport, ricordando anche la grande prestazione del belga nel 3-1 rifilato dall'Inter ai biancocelsti nell'anno dello scudetto, con il sorpasso decisivo arrivato proprio in quel match di San Siro.

Big Rom è inoltre reduce dalla doppietta (con assist) di Empoli. "Anche in regime di rotazioni – necessarie nel momento di reggere campionato, Champions League e Coppa Italia tutte insieme – Inzaghi può fare affidamento su Lukaku chiedendogli ora di colpire la Lazio - scrive il Corsport -. Pure qui c’è di mezzo un sorpasso sul Milan, ma entro la fine del campionato potrebbe non bastare. Per la qualificazione alla prossima Champions, l’Inter ha bisogno di impennate: quelle di Lukaku sono state a lungo prove generali, mentre a Empoli si è rivisto il vero Big Rom. Devastante e trascinatore".